Anche Enrico Bertolino invita il tifo nerazzurro a usare criterio nel valutare il calciomercato dell'Inter. Soprattutto, evitando di lasciarsi andare alla semplice valutazione dei soldi spesi: "Se tutto fosse legato alle spese, allora la Juventus avrebbe vinto altri tre Scudetti. Bisogna fare il passo secondo la gamba, mentre gli altri fanno il salto con l’asta. Poi vedremo se riusciranno davvero a superare l’asticella", afferma il cabarettista intervistato dal Corriere della Sera.