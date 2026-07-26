Anche Enrico Bertolino invita il tifo nerazzurro a usare criterio nel valutare il calciomercato dell'Inter. Soprattutto, evitando di lasciarsi andare alla semplice valutazione dei soldi spesi: "Se tutto fosse legato alle spese, allora la Juventus avrebbe vinto altri tre Scudetti. Bisogna fare il passo secondo la gamba, mentre gli altri fanno il salto con l’asta. Poi vedremo se riusciranno davvero a superare l’asticella", afferma il cabarettista intervistato dal Corriere della Sera. 

Sezione: News / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 16:16
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.