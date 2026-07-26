Piero Ausilio lavora su più fronti per il futuro dell’Inter. Dopo aver seguito il ritiro nerazzurro in Germania, il direttore sportivo è rientrato a Milano, dove sono stati avvistati l’agente e l’intermediario coinvolti nella trattativa per Cristian Romero. Il dirigente ha poi raggiunto Soverato per partecipare al Magna Graecia Film Festival. Sul palco, durante un incontro condotto dal giornalista Tommaso Labate, era presente anche Massimo Mauro, ex calciatore e oggi opinionista.

Il dossier Romero resta caldo

La presenza a Milano degli uomini vicini al difensore argentino conferma che i contatti per Romero sono entrati in una fase concreta. L’Inter considera il centrale del Tottenham una priorità e Ausilio è impegnato nel tentativo di trovare l’intesa con le parti.

Il contratto scade tra undici mesi

Parallelamente al mercato, resta aperta la questione legata al futuro dello stesso direttore sportivo. Come ricorda Il Giornale, Ausilio è in scadenza tra undici mesi e, al momento, non sono emerse novità sul rinnovo. Il dirigente lavora nell’Inter da oltre quindici anni ed è considerato uno degli artefici del ciclo vincente dell’ultimo lustro. Nei mesi scorsi avrebbe inoltre rifiutato una proposta dell’Al Hilal, club allenato da Simone Inzaghi.

Il rinnovo appare probabile

Nonostante il silenzio sul prolungamento, una separazione appare poco probabile. "Difficile che l’Inter si lasci sfuggire l’architetto dei successi dell’ultimo lustro", sottolinea il quotidiano. La società dovrà affrontare presto il dossier per evitare che una figura centrale del progetto entri nell’ultimo tratto di contratto senza certezze.