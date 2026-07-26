Il Tottenham ha aperto con una vittoria la sua tournee pre campionato in Oceania, battendo 2-0 l'Auckland FC. Ma a fare maggiormente rumore sono state le parole del tecnico degli Spurs Roberto De Zerbi, ha voluto mettere in chiaro una cosa con i suoi giocatori, invitando "chiunque non sia felice, chiunque non sia orgoglioso di essere qui, ad andarsene". Parole pesanti che, anche se riferite alla posizione di Lucas Bergvall finito nel mirino del Nottingham Forest, indubbiamente riportano con la mente alla situazione di Cristian Romero, che ha dato il suo assenso al passaggio all'Inter e per il quale i nerazzurri stanno trattando coi londinesi.

La motivazione fa la differenza

Questo l'intervento dell'ex tecnico del Sassuolo: "Sono stato molto chiaro fin dall'inizio della mia esperienza al Tottenham. Ho detto: chi non vuole restare al Tottenham? Chi non è felice, chi non è orgoglioso di restare qui, deve andarsene. Voglio che i giocatori siano orgogliosi e felici di restare qui, che scendano in campo al Tottenham Hotspur Stadium con grande motivazione. Perché oggi nel calcio, se pensiamo anche ai Mondiali, la motivazione fa la differenza. La motivazione è la felicità di rimanere in una squadra."