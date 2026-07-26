Con una nuova stagione all'orizzonte, il Corriere della Sera ha raccolto anche il parere di Fulvio Collovati in merito all'Inter campione d'Italia in carica. Collovati che ritiene che, nonostante sul mercato in entrata la situazione sia di calma piatta o quasi, la forza della squadra rimane intatta: "L’Inter, con i giocatori dell’anno scorso, è comunque la squadra più forte. Le altre non si sono mosse: la Juventus ha acquistato un giocatore, il Napoli nessuno; il Milan ne ha presi due, ma aveva bisogno di rinforzarsi".