Edoardo Corvi è una delle grandi sorprese del Parma in questa stagione. Il giovane portiere gialloblù ha conquistato spazio e fiducia grazie a prestazioni di grande livello dopo l'infortunio di Suzuki, caratterizzate da parate decisive e interventi di grande personalità. Con il suo talento e la sua sicurezza tra i pali ha saputo sorprendere tutti, contribuendo in modo concreto ai risultati della squadra e regalando punti preziosi nella corsa alla salvezza. Una crescita importante che lo ha messo sotto i riflettori come uno dei profili più interessanti del campionato.

Le dichiarazioni del talento Edoardo Corvi

Il ragazzo classe 2001 è stato intervistato da Sky Sport direttametne da Pinzolo, sede del ritiro degli emiliani. Il portiere gialloblù non si è nascosto ed ha parlato soprattutto di idoli e ispirazioni citando portieri che hanno fatto la storia: "Il mio idolo è sempre stato Gigi Buffon, ho avuto anche la fortuna di giocare con lui e quest'anno ho una maglia simile alla sua. Per il presente mi ispiro a Yann Sommer".