L'ex nerazzurro Matias Almeyda, oggi allenatore del Siviglia, è stato colpito da una forte squalifica da parte del Comitato di Competizione della Federcalcio spagnola. L'argentino dovrà infatti stare fermo per ben sette turni a seguito dell'espulsione e dell'alterco avuto con il tecnico dell'Alaves, Gaiech Apezteguia.

Nello specifico, Almeyda ha ricevuto tre giornate per espressioni irriguardose, due per proteste reiterate (da qui l'espulsione), una per comportamento contrario all'ordine e una per ritardo nel lasciare l'area tecnica dopo il rosso. Il Siviglia presenterà ricorso.