Arriva a Milano il primo talk dedicato all’Inter: Nerazzurra show. Si tratta di un talk show interattivo, tra opinioni sull'Inter, quiz e giochi col pubblico, organizzato da Radio Nerazzurra al Teatro del Borgo, in zona Paolo Sarpi. Lo spettacolo si articola tra gag, dibattiti e sull’Inter del passato, del presente e quella che vedremo nella prossima stagione, coinvolgendo anche il pubblico presente.

Lapo De Carlo presenterà la serata, insieme a Zighi, speaker e cantante, con ospiti del mondo dello spettacolo e giornalisti di provata fede nerazzurra come Gianluca Impastato, Sergio Sironi e Luca Mastrangelo. A loro si aggiungono la verve di Tancredi Palmeri e dalla redazione di Radio Nerazzurra: Gabriele Borzillo, Giorgio Beltrami e Stefano Zambelli. Sul palco anche uno dei portieri simbolo della storia nerazzurra: Ivano Bordon. Prevista anche una presenza a sorpresa. La data è il 24 marzo e i biglietti si prendono attraverso questo indirizzo.