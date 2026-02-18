Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Matteo Darmian analizza così la sfida persa contro il Bodo/Glimt che lo ha visto tornare titolare in maglia nerazzurra: “Non credo che abbiamo sottovalutato la partita, abbiamo commesso degli errori non da noi che ci hanno portati a un risultato che non ci soddisfa. Sicuramente al ritorno dovremo fare di più”.

Come stai?

“Mi sono sentito bene, è stato un periodo difficile per l’infortunio, è stato un periodo lungo ma i miei compagni e lo staff mi hanno sempre supportato. Quello che voglio fare è mettermi a disposizione come ho sempre fatto e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Questo è quello che farò.”

Che Inter servirà al ritorno?

“Servirà l’Inter che c’è in ogni gara, dovremo evitare gli errori commessi oggi, ma io credo che sia ancora tutto aperto”.