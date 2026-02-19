Le pagelle dell'Inter su Tuttosport partono dal 5,5 a Sommer, a cui è comunque difficile attribuire troppe colpe quando si trova mezzo Bodo faccia a faccia, secondo il quotidiano. Male la difesa, in generale: voto 5 ad Akanji, meno concentrato del necessario e doppio 5,5 ad Acerbi (sprofonda nel secondo tempo) e Bastoni (timido nelle sortite offensive).

Bene Darmian, 6,5, non giocava da mesi e la forma è migliore delle attese. Mai uno spunto, invece, dal subentrato Luis Henrique (5,5). A centrocampo 5 a Sucic, spesso in ritardo e sbaglia troppi tocchi. Sufficiente Barella, anche se cala alla distanza, 5 a Mkhitaryan nullo in costruzione. Zielinski alza invece il baricentro e prende un 6, mentre Carlos Augusto è da 5,5 (Diouf ng).

Davanti 6 a Lautaro, fermato da un palo, 5 a un impalpabile Thuram e 7 a Esposito che è la nota positiva della serata. Solo 5,5 a Bonny: serviva uno spirito differente. Pagella da 5 per Chivu, la formazione è imbottita di gente che non ha mai giocato insieme e ora ci sarà da ribaltare il risultato.

Nel Bodo Glimt 7 a Gundersen, Evjen, Fete e Hauge, 7,5 a Hogh e 8 al tecnico Knutsen.