Lunga lista di insufficienti per gli interisti nelle pagelle della Gazzetta dopo il pesante ko di Bodo. Si salvano in pochissimi.

Il migliore è Esposito (6,5): "Per la prima volta gol in due di fila, anche se cicca la doppietta: qui, in una città consacrata alla grande aviazione, il ragazzo continua la sua esplorazione verso nuovi mondi. Per il ritorno l’Inter si appende disperatamente a lui".

Sufficiente Lautaro (6): "Il prato senza una logica lo danneggia in una occasione poi, quando di istinto riesce a metterci il piede, anche la palla fa la dispettosa e sbatte sul palo. Non bastasse, esce tenendosi il polpaccio che preoccupa".

Si salva Darmian (6): "Se Luis Henrique avesse il suo cipiglio la destra interista avrebbe un leader. Il laterale sempreverde, schierato a cinque dopo una vita dall’inizio, sorprende, timbra il palo e produce pericoli".

Per il resto, tutti bocciati, a partire da Mkhitaryan (5): "Nel concorso di colpa sulla prima rete presa, quella dell’armeno è non aver seguito Fet a dovere. Poi anche lui naufraga nel secondo tempo di mare in tempesta: sarebbe servita la sua esperienza, e invece...".

Male anche Bastoni (5): "L’uomo più atteso dopo la pubblica richiesta di perdono, si aspettava tutt’altra serata per far ripartire la stagione. Ha (in collaborazione) sulla coscienza soprattutto l’1-0: il tacco di Hogh lo stordisce".

Stesso discorso per Acerbi e Sucic (5 entrambi). Si fermano al 5,5 Sommer, Akanji, Barella, Carlos Augusto, Thuram, Luis Henrique, Bonny e Zielinski. Senza voto Diouf.

Chivu 5: "La serata più fredda della sua gestione in ogni senso: la sua Inter positiva nel primo tempo diventa una statua di ghiaccio in 3’ folli nel secondo. Troppo tardi i cambi, urge un’impresa per evitare un flop di dimensione artica".