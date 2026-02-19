Inter sconfitta 3-1 dal Bodo/Glimt nell'andata dei playoff Champions, Andrea Bosio è abbastanza netto nel suo commento post partita: "Vale la pena provare ad andare avanti in una competizione in cui forse non riusciremo ad arrivare in fondo? Vale la pena spendere ancora energie, o vogliamo concentrarci piuttosto sul campionato? E' una questione di priorità". A seguire il suo Podcast postpartita (clicca qui per ascoltare da app).

Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.

Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.

Seguici su Spotify.

Seguici su Amazon Music.

Seguici su Podcast Addict.

Seguici su Podchaser.

Seguici su iHeartRadio.

Seguici su Deezer.

Sezione: FcIN Podcast / Data: Gio 19 febbraio 2026 alle 14:07
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print