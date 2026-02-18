In un certo senso l'Inter lo sapeva che sarebbe stata una gara dalle mille insidie, vuoi per la qualità dell'avversaria vuoi per i fattori esterni che avrebbero condizionato il match. Eppure, la squadra di Cristian Chivu nel primo tempo sembra tenere bene il punto, controlla bene i lampi di generosità del Bodo/Glimt rispondendo con la rete di Pio Esposito al vantaggio di Brunstad Fet. Ma nel secondo tempo, a parte la doppia occasione di Esposito e Lautaro Martinez dopo pochi secondi, la luce in casa nerazzurra non si accende mai, e alla squadra di Kjetil Knutsen basta piazzare un uno-due micidiale nel giro di tre minuti che permette loro di arrivare al ritorno di San Siro con un discreto vantaggio, ovviamente tutto da difendere in condizioni differenti ma questa squadra ha fatto già capire di avere le qualità di tenere testa a tutti. L'Inter ha sei giorni di tempo per rimediare, l'impresa non è affatto impossibile ma di certo si pensava a qualcosa di decisamente meno complicato. E intanto, le italiane collezionano un brutto 0-3 in questo primo round di playoff.

L'unico mezzo sorriso arriva, paradossalmente, dal campionato, col Como che ha frenato sull'1-1 il Milan e dando così all'Inter un vantaggio di sette punti sui rossoneri.

IL TABELLINO

BODØ/GLIMT-INTER 3-1

MARCATORI: 20' Brunstad Fet (B), 30' Esposito (I), 61' Hauge (B), 64' Hogh (B)

BODØ/GLIMT: 12 Haikin; 20 Sjøvold, 4 Bjørtuft, 6 Gundersen (89' 25 Maatta), 15 Bjørkan; 26 Evjen, 7 Berg, 19 Brunstad Fet (89' 5 Aleesami); 11 Blomberg (78' 8 Auklend), 9 Høgh (78' 21 Helmersen), 10 Hauge.

In panchina: 1 Faye Lund, 45 Sjong, 2 Nielsen, 14 Saltnes, 22 Klynge, 23 Riisnæs, 24 Bassi, 94 Mikkelsen.

Allenatore: Kjetil Knutsen.

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (76' 11 Luis Henrique), 8 Sucic, 23 Barella (89' 17 Diouf), 22 Mkhitaryan (76' 7 Zielinski), 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez (60' 9 Thuram), 94 Esposito (76' 14 Bonny).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 45 Bovo.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Siebert (GER). Assistenti: Seidel - Foltyn. Quarto ufficiale: Schlager. VAR: Dingert. Assistente VAR: Brisard.

Note

Possesso palla: 42%-58%

Tiri totali: 8-15

Tiri in porta: 6-4

Ammoniti: Esposito (I), Blomberg (B)

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

94' - Fischia Siebert, rien ne va plus all'Aspmyra Stadion! L'Inter paga dazio con un brutto secondo tempo, il Bodo/Glimt infligge lo stesso passivo rimediato dal Manchester City e si vede complicare il cammino per gli ottavi!

91' - Tre minuti di recupero, fallo di Helmersen su Acerbi.

89' - Nuovo doppio cambio per il Bodo/Glimt: Matta e Aleesami rilevano Gundersen e Fet. Nell'Inter Diouf rileva Barella.

88' - Pallone perso banalmente da Barella, Bodo che riprende le redini del gioco.

85' - Carlos Augusto arriva sull'assist di Thuram e calcia, palla che rimpalla su un avversario: sarà corner.

82' - Bello spunto di Bonny, buon controllo di Sucic in area, assist per Zielinski che spara in curva.

81' - Contropiede rapido del Bodo, Hauge serve Helmersen il cui rasoterra è controllato da Sommer.

77' - Prima giocata di Bonny che viene fermato fallosamente da Blomberg, che rimedia un giallo. Nel Bodo finisce la partita di Hogh e Blomberg, dentro Helmersen e Auklend.

76' - Fuori Mkhitaryan, Esposito e Darmian, in campo Zielinski, Bonny e Luis Henrique.

75' - Inter che recupera palla e prova a ripartire, ma Barella getta via tutto mandando fuori.

72' - Chivu cambierà tre pedine, pronto a entrare Zielinski. Sucic appoggia su Thuram che prova un tiro improvviso mandando fuori.

71' - Bodo galvanizzato dal doppio vantaggio, Inter che fa troppa fatica e soprattutto troppi errori.

69' - Pronti a entrare Luis Henrique e Bonny.

64' - TRIS DEL BODO/GLIMT, SEGNA HOGH! Il tridente offensivo con l'aiuto di Fet orchestra l'azione che Blomberg finalizza con l'assist per Hogh che a porta sguarnita firma la terza rete.

61' - GOL DEL BODO/GLIMT! HAUGE! La difesa nerazzurra sbaglia le misure lasciando Hogh con troppo spazio per servire l'ex milanista che con una botta di potenza mette il pallone sotto la traversa.

61' - Primo cambio per l'Inter: zoppica Lautaro Martinez, al suo posto dentro Thuram.

60' - Tifosi del Bodo arrabbiati con Siebert che prima non sanziona un contatto di Siebert su Hogh poi ferma il capitano del Bodo per un fallo. Entrambe le decisioni sembrano però legittime.

59' - Sucic di testa appoggia per Esposito che però non riesce a controllare la sfera finita tra le mani di Haikin.

57' - Darmian prova il lancio per un compagno ma calibra male e il pallone termina fuori. Poi finisce con l'intrecciarsi con Bjorkan, fischiano i tifosi.

56' - Tanti errori ora in campo, alla fine Darmian recupera palla e riparte.

53' - Bravo Carlos Augusto a difendere un pallone prima di lanciare Darmian che scarica su Barella. Che prova un tiro improbabile mandando la palla altissima.

51' - Bodo ancora insidioso, altro corner bloccato però da Sommer.

49' - C'è la risposta del Bodo: Hauge raccoglie un pallone vacante e lo serve a Hogh il cui tiro è respinto da Sommer in corner.

48' - Barella tocca per Carlos Augusto che calcia un rasoterra insidioso bloccato da Haikin in due tempi.

47' - Esposito viene fermato fallosamente da Brunstad Fet, punizione interessante per l'Inter.

46' - Palo di Lautaro. Azione clamorosa per l'Inter al pronti-via, Barella si prende il pallone per scucchiaiarlo ad Esposito che parte in posizione regolare ma viene fermato da Bjortuft, poi Lautaro recupera il tap-in ma colpisce il palo tirando poco convinto.

-----

22.03 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.02 - Squadre rientrate in campo per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Non era facile sulla carta e l'Inter ne ha avuto testimonianza sul campo: i nerazzurri approcciano bene la gara ma devono fare i conti con il rigore tattico e la volontà del Bodo/Glimt. Ne nasce una partita fatta di tanta intensità, anche di qualche situazione confusa, dove i padroni di casa trovano il vantaggio con una bella transizione conclusa da Brunstad Fet ma poi vengono riacciuffati dal solito, implacabile Pio Esposito. Inter che poi nel finale ha ancora un paio di occasioni interessanti, in un match dove comunque nulla è ancora deciso.

-----

45' + 2 - Siebert manda le squadre a riposo: primo tempo che si chiude sull'1-1 grazie alle reti di Brunstad Fet ed Esposito.

45' - Esposito prova a fermare Bjorkan arrivando ad aggrapparsi alla maglia del giocatore norvegese, giallo inevitabile. Due di recupero.

44' - Sucic prova il lancio per Barella ma sbaglia completamente l'appoggio, servendo Haikin.

43' - Inter che pressa e Bodo che stavolta fatica a gestire il pallone. Grande acrobazia di Lautaro che però colpisce sulla schiena un avversario con la sua rovesciata.

42' - Bolide di Carlos Augusto che trova una deviazione, corner per l'Inter.

41' - Proprio Bastoni commentte fallo su Blomberg, Siebert riporta l'ordine tra i due.

38' - Nota a margine: non è stato accolto l'invito della stampa norvegese di accogliere Bastoni con dei fischi. Il difensore sta giocando in maniera molto tranquilla. Almeno fino a quando si spinge in avanti palla al piede e allora qualcosa si sente...

38' - Ancora Darmian ci prova approfittando dell'errore di un difensore in area, tiro bloccato da Haikin.

37' - Mattone potentissimo di Berg, Sommer però è attento e blocca sicuro.

35' - Attacco un po' confuso del Bodo a ridosso dell'area dell'Inter, poi Berg guadagna fallo proprio al limite da Acerbi.

32' - GOL CONVALIDATO, SI RIPARTE SULL'1-1! IL GOL DI ESPOSITO: Premiata la caparbietà di Esposito che controlla un cross di Barella con l'aiuto di Carlos Augusto, si gira e con un gran tiro per rapidità di esecuzione fulmina Haikin. Tutto nasce da uno splendido recupero di Acerbi.

31' - Attenzione, check del VAR sul gol di Esposito. Si valuta un potenziale tocco di mano o di Carlos Augusto o di Esposito: dall'autore dipende l'esito dell'azione.

30' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOO EEEEEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

28' - Barella! Lanciato alla perfezione da Lautaro si trova in area ma è forse un po' lento nel preparare il tiro che non impensierisce Haikin.

26' - Palo di Darmian! L'esterno arriva di gran carriera sul cross da sinistra di Carlos Augusto che non trova le punte, tiro di controbalzo di collo esterno che centra in pieno il legno.

20' - BODO/GLIMT IN VANTAGGIO CON BRUNSTAD FET! Bella azione in transizione dei padroni di casa guidata da Bjorkan e Hogh e conclusa da Fet con un bell'inrserimento e un tiro fulmineo da distanza ravvicinata dopo tocco di tacco dello stesso Hogh.

20' - Siebert ha optato per la linea lassista, pochi i fischi dell'arbitro tedesco.

18' - Prova a inserirsi Lautaro, che viene fermato dalla difesa giallonera.

17' - Sucic la prima 'vittima' del sintetico: il croato scivola nel controllare un pallone e permette la ripartenza del Bodo fermata però da Acerbi.

15' - Darmian prova il cross per Lautaro, pallone troppo basso che viene intercettato ma torna all'Inter.

12' - Fallo su Pio Esposito, che sbracciando colpisce in maniera involontaria anche se pesante Gundersen.

11' - Bravo Blomberg a saltare l'uomo e mettere in mezzo dove Hauge effettua un velo sul quale però arriva prima di tutti Barella.

9' - Ci Prova Bjortuft su calcio d'angolo, palla difficile da indirizzare in porta e infatti finisce sul fondo.

8' - Tenta la risposta il Bodo con Hogh che riparte poi mette palla in mezzo dove spazza Sucic, poi Bastoni recupera su Hogh mandando in calcio d'angolo.

7' - Pressa l'Inter, Pio Esposito si porta in area poi temporeggia e mette in mezzo un pallone debole bloccato da Haikin.

6' - Altra occasione per l'Inter, Darmian mette in mezzo per Mkhitaryan che dalla distanza non inquadra la porta.

6' - Prima occasione per l'Inter, palla persa dal Bodo e recuperata da Sucic che lancia con un pallonetto Lautaro che punta il portiere ma rallenta e consente a Gundersen di chiudere in corner.

5' - Bjortuft commette fallo a metà campo su Lautaro. Parecchie in questi primi minuti le rimesse laterali...

2' - Avvio di gara aggressivo per entrambe le squadre.

-----

21.00 - Calcio d'inizio per il Bodo/Glimt: PARTITI!

20.58 - Hogh e Lautaro davanti all'arbitro Siebert per il sorteggio.

20.56 - Bodo/Glimt e Inter entrano sul terreno di gioco.

20.55 - Fuochi d'artificio allo stadio di Bodo prima dell'ingresso in campo delle due squadre.

20.47 - Riscaldamento concluso, fra poco sarà calcio d'inizio all'Aspmyra Stadion.

-----