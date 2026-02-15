Parte col piede giusto l'avventura di Andrea Mandorlini alla guida del Ravenna, la squadra della sua città. Quest'oggi, infatti, l'ex difensore dell'Inter ha ottenuto i suoi primi tre punti in quella che si può definire una 'edizione speciale' del derby d'Italia: i romagnoli hanno battuto per 2-0 la Juventus Next Gen grazie ai gol di Manuel Fischnaller e Alessandro Bianconi, entrambe arrivate nel pirmo tempo.
I bizantini resistono anche nonostante la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Cristiano Bani e Francesco Anacoura e ottengono tre punti che permettono loro di accorciare le distanze sull'Arezzo capolista a sette punti.
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 15 febbraio 2026 alle 21:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
