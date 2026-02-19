È stato diramato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo relativo al recupero della quinta giornata di ritorno di Serie A tra Milan e Como.

Nel documento si legge che i sostenitori rossoneri hanno introdotto e utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico (petardi, fumogeni e bengala), in violazione dell’art. 25 comma 3 del CGS. Tuttavia, considerate le circostanze attenuanti previste dall’art. 29 comma 1 lettere a), b) e d), è stato deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti del Milan.

Capitolo squalifiche: fermato per un turno Nico Paz, sanzionato “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione)”. Un’assenza pesante per il Como in vista del prossimo impegno.

Tra i non calciatori, stop di una giornata per Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, “per essere al 34° del secondo tempo uscito dall’area tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria”. Squalifica anche per Diego Perez Castillo del Como, “per avere, al 34° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l’operato arbitrale generando un clima di tensione”.

Un turno di stop infine anche per il dirigente lariano Davide Cattaneo, “per essere uscito dall’area tecnica per discutere con l’allenatore della squadra avversaria”. Nessun provvedimento invece nei confronti di Cesc Fàbregas, nonostante un gesto antisportivo rivolto ad Alexis Saelemaekers.