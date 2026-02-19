Il Corriere dello Sport parla chiaro: servirà una grande prestazione a San Siro per rimontare l'1-3 subìto per un improvviso crollo nel secondo tempo. "I norvegesi hanno confermato tutte le loro qualità, agevolati anche dal terreno di gioco, che, di contro, ha messo in difficoltà gli uomini di Chivu, che non hanno mai corso sciolti - si legge -. Sarebbe sbagliato, però, appellarsi al terreno sintetico, con tanto di pericolose pieghe. L'Inter ha pagato per colpe innanzitutto sue, commettendo errori in difesa (troppe volte in ritardo nelle chiusure sull'uomo in possesso del pallone) e sprecando troppo in attacco, anche al di là dei due legni colpiti. L'unica piccola consolazione è stato il pareggio del Milan con il Como, che lascia i nerazzurri a +7 in campionato. Significa che, pur con in mezzo la trasferta di Lecce, si potranno dedicare forze e risorse al ritorno, al netto dell'infortunio di Lautaro, altra pessima notizia della serata. Perché uscire ai playoff da vice-campioni d'Europa sarebbe una grande delusione".