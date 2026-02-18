Dopo l'analisi a Prime Video e a Sky Sport, Cristian Chivu si è presentato anche in conferenza stampa dove, commentando l'infelice risultato di Bodo, si è anche espresso con pessimismo sull'infortunio di Lautaro, costretto ad uscire poco dopo l'ora di gioco per un problema al polpaccio: "Domani o dopodomani mattina si faranno gli accertamenti e vedremo. Quello che è sicuro è che starà fuori un bel po'" ha detto l'allenatore dell'Inter, partendo proprio dalle condizioni del capitano.
Da un punto di vista temporale quanto sarà 'un po''?
"Non lo so. Non sono medico, dopo gli esami capiremo l’entità e la gravità dell’infortunio. È un infortunio muscolare, vedremo".
Vi siete dati una spiegazione di quei tre minuti che hanno compromesso un po’ tutto?
"Mah, palla persa, le transizioni fatte veloci, in verticale e in profondità e con intensità, siamo stati un po’ lenti a reagire, siamo stati un po’ lenti, nonostante avessimo la gestione palla, di fare le preventive meglio, a togliere quella palla in verticale. Ci sono stati quattro minuti in cui abbiamo subito ma potevamo subire anche altre ripartenze perché loro hanno qualità, sono abituati in queste condizioni ad un campo del genere dove noi facciamo più fatica però questa non è una scusa. Tante squadre qui hanno fatto fatica perché non siamo abituati al sintetico rispetto a loro".
Che partita dovete fare al ritorno?
"Molto attenta, di qualità, di più intensità, penetrare con più cattiveria e stare attenti alle loro ripartenze".
Perché non ha giocato Dimarco?
"Perché giochiamo ogni tre giorni, perché abbiamo tante partite da giocare e ho bisogno di ruotare tutti i giocatori".
Avete guadagnato due punti in campionato.
"Pensiamo a noi, alla partita di Lecce che abbiamo tra due giorni. Poi avremo tempo di pensare ad altro, soprattutto al ritorno di questa partita. Ora pensiamo ad essere pronti per Lecce, dove non sarà semplice".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
