Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, commenta così la partita persa dall'Inter in casa del Bodo Glimt. "Mi hanno sorpreso. Avevano già fatto altri risultati, giocano a calcio come a calcetto. Sempre compatti, saltano addosso all'avversario e l'Inter ha sofferto, ha avuto poche occasioni. Loro tutte le volte che avevano la palla non la perdevano e la recuperavano velocemente".

"Mi aspettavo di più per attenzione dall'Inter - prosegue Capello -. In casa però, su un campo normale, l'Inter si trasforma: non può giocare con questa difficoltà col terreno e nel palleggio. Cambierà tutto. Ritengo abbia ancora delle possibilità in casa. Il potenziale c'è, hanno forse il problema di Lautaro ma hanno degli attaccanti di ricambio. Devono invece recuperare qualche centrocampista importante perché i cambi di campo sono l'unica cosa che può creare grossi problemi al Bodo"