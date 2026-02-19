Nel corso di una lunga intervista concessa a Il Mattino, Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli, ha toccato vari argomenti tra cui l'enorme numero di infortuni avuti dalla sua squadra in questa stagione: "Abbiamo comunque dimostrato di avere molti giocatori all'altezza. Per esempio Vergara, che è una scoperta degli ultimi tempi ma sta facendo bene. Ci sono aspetti positivi e negativi, per esempio i sarebbe piaciuto giocare con De Bruyne tutta la stagione, ma il calcio funziona così. Non si può programmare prima dell'inizio. Non so dire dove sarebbe il Napoli oggi senza questi infortuni ma avere tutti in salute avrebbe aiutato la squadra. Però non so se saremmo più vicini all'Inter o tra le sedici migliori d'Europa".

Sulla questione Scudetto: "Ci sono ancora 39 punti in palio e non sono pochi. E secondo me togliere il Milan dalla corsa sarebbe un errore. Nulla è scritto già nelle stelle, tutto può ancora succedere perché anche le altre possono avere gli stessi infortuni che abbiamo avuto noi. Ma l'Inter è molto avanti, ha un buon allenatore e una rosa formidabile".

Hojlund viene stuzzicato anche sul caso Bastoni: "Non voglio dire altro rispetto a ciò che è già stato detto. Non tocca a me giudicare, io gioco a calcio e so che gli arbitri a volte sbagliano e a volte ci prendono".

Da danese, l'attaccante risponde anche su ciò che è accaduto a Christian Eriksen, all'epoca giocatore dell'Inter: "Lui non parla mai volentieri del problema avuto al cuore quando ci vediamo nel ritiro della Danimarca. Non ne fa quasi mai riferimento perché si sente una persona normalissima che vuole essere trattata come tale".