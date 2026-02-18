Pericolo giallo per sei giocatori stasera, all'Aspmyra Stadion di Bodo, dove l'Inter sfida i padroni di casa del Bodo/Glimt per l'andata dei pkayoff di Champions League: i diffidati nerazzurri che salterebbero il match di ritorno, in caso di ammonizione stasera, sono Lautaro Martinez, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan e Alessandro Bastoni. Due a rischio anche tra i norvegesi: Patrick Berg e Sondre Auklend.

Sezione: Copertina / Data: Mer 18 febbraio 2026 alle 17:27
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
