Le notizie più precise sull'infortunio di Lautaro Martinez arriveranno venerdì, giorno in cui sono previsti gli esami strumentali dopo il problema al polpaccio accusato dall'argentino sul campo del Bodo/Glimt. Lo riporta Sky Sport.

"Lautaro lo abbiamo perso, si è fatto male - le parole di Cristian Chivu a Prime Video nel post partita in Norvegia -. Ma ci sono altri giocatori che hanno dei problemi, li valuteremo domani. Lautaro si è fatto male, è un infortunio abbastanza serio".