Nonostante la pesante sconfitta dell'Inter sul campo del Bodo/Glimt, Matteo Darmian ha avuto un motivo per sorridere. Ieri, infatti, è tornato in campo da titolare come non gli era mai successo in questa stagione, complice il lungo infortunio accusato a ottobre: "E' stato un periodo difficile, sono stato fuori un po' di tempo, il più lungo periodo della mia carriera per un infortunio muscolare - ha detto il difensore nerazzurro a Sportmediaset in zona mista -. Ora sto bene, mi auguro di stare bene da qui a fine stagione. Sono a disposizione della squadra e del mister, darò il massimo quando sarò chiamato in causa. Tornare in campo mi ha fatto piacere, ma non posso essere soddisfatto al 100% per il fatto che abbiamo perso.