La Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha respinto il ricorso presentato da Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Lo si legge nel dispositivo pubblicato al termine dell’udienza svoltasi questa mattina.

Resta dunque confermata la squalifica di 13 mesi inflitta in primo grado dal Tribunale Federale, in relazione alle pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Una decisione che ha conseguenze immediate anche sul piano istituzionale: secondo le norme vigenti, con questa sentenza Zappi decade automaticamente dalla carica di presidente dell’AIA.

Respinto anche il ricorso presentato da Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale, per il quale è stata confermata la squalifica di due mesi.

Data: Gio 19 febbraio 2026 alle 19:42
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
