Il gol segnato nella vittoria del Bodo/Glimt a spese dell'Inter ha un significato speciale per Jens Petter Hauge, ex milanista: "Certo, è sempre bello segnare, con l'Inter non avevo giocato ai tempi del Milan. E' stato emozionante", ha detto l'attaccante norvegese ad Amazon Prime Video. 

Sezione: L'avversario / Data: Mer 18 febbraio 2026 alle 23:51
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print