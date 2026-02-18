Va a Kasper Høgh, autore del gol del definitivo 3-1, il titolo di Player of the Match della sfida tra Bodo/Glimt e Inter. Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha motivato così la decisione: "È stato molto generoso nella sua prestazione. Ha lavorato molto bene in difesa, ma è stato anche estremamente produttivo, con due assist e un gol".

vs Man City

vs Atleti

🅰️🅰️ vs Inter



Kasper Høgh#UCL | #POTM pic.twitter.com/R5PQkMQTNt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2026