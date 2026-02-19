Il boato di un San Siro sold out per il Derby d'Italia tra Inter e Juventus non è stato scatenato solo dalle azioni di gioco, ma da un momento destinato a restare scolpito nella memoria collettiva dei tifosi. L’abbraccio tra Roberto Baggio e Adriano, due miti assoluti del calcio mondiale, ha letteralmente fermato il tempo, facendo il giro dei media nazionali e internazionali e portando l'intero stadio ad alzarsi in un applauso scrosciante per questi campioni che hanno fatto della passione il valore cardine della propria carriera.
Un incontro straordinario che ha visto Betsson.sport, in qualità di Match Sponsor della sfida, agire come vero e proprio motore dell'iniziativa: è stata infatti la piattaforma di infotainment a curare il ritorno a San Siro di entrambe le legend, rendendo possibile il ricongiungimento tra il “divin codino”, Roberto Baggio ed il carisma dell'Imperatore Adriano per fondere il prestigio del passato nerazzurro con la forza del presente. Le due leggende, invitate da Betsson Sport, hanno illuminato il pre-partita firmando maglie e incontrando i fan, trasformando l'attesa del match in un racconto di pura passione sportiva che è andato ben oltre i novanta minuti di gioco.
L’accoglienza riservata a Roberto Baggio è culminata in un momento istituzionale di grande prestigio: il presidente Giuseppe Marotta ha infatti sfruttato l'occasione per consegnare al fuoriclasse una maglia ufficiale dell'Inter, un gesto che ha sancito l'unione tra la memoria storica del club e le attività portate in campo da Betsson Sport come Official Main Sponsor.
La magia di questo incontro è stata inoltre il volano per un gesto di grande valore sociale. La piattaforma ha infatti ufficializzato una donazione all’associazione ASD Sporting 4E, la realtà che dal 1996 gestisce la squadra di calcio paralimpico e sperimentale degli Inter Special, promuovendo lo sport come strumento di integrazione e crescita personale. Questo intervento inaugura il percorso di attività sociali di Betsson.sport sulla piazza di Milano, confermando l'attenzione costante che il brand pone verso le realtà locali che si battono ogni giorno per rendere lo sport accessibile a tutti quanti.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:25 Inter, difficoltà in difesa: c'è un dato preoccupante sui gol subiti in Europa
- 17:10 Pio Esposito-gol al Bodo/Glimt: è il secondo marcatore interista più giovane nella fase a eliminazione della Champions
- 16:56 Neanche 72 ore di riposo e si gioca a Lecce. Chivu senza la mediana titolare, ma la gestione delle risorse aiuta
- 16:43 Inizia il cammino dell'Italia di Soncin nelle qualificazioni ai Mondiali: convocate le nerazzurre Glionna e Polli
- 16:28 Il Derby d'Italia di Betsson.sport: l'abbraccio tra Baggio e Adriano e beneficenza
- 16:14 Qui Lecce - Allenamento mattutino in vista della gara con l'Inter: assenti i soliti due
- 16:00 Akanji volta pagina dopo il ko di Bodo: "Abbiamo la possibilità di riprenderci al ritorno"
- 15:46 CdS - L'Inter si fa forza dei numeri in vista del Lecce. Ma quante incognite per Chivu!
- 15:32 Capello non ha dubbi: "Il Bodo mi ha sorpreso, ma al ritorno l'Inter si trasformerà"
- 15:18 Giudice Sportivo, il Milan perde Allegri per un turno. Stop anche per Nico Paz: niente Juventus
- 15:02 Borja Valero: "Sul sintetico il calcio è diverso. Ma non deve essere una scusante per l'Inter"
- 14:49 Chivu dopo Bodo-Inter 3-1: "Due gol di scarto, è tutto aperto. Turnover? Necessario, giochiamo ogni tre giorni"
- 14:35 Cassano: "Tonali e Barella scarsi. Inzaghi ha fatto disastri, Chivu andrà all'estero. Allegri è l'anticalcio"
- 14:21 Milan, Allegri: "Scudetto, dobbiamo essere realisti. Inter ko col Bodo? In campionato rimane nettamente favorita"
- 14:07 Il Podcast di FcIN - Bodo-Inter 3-1, l'analisi di Andrea Bosio: "Vale la pena investirci ancora energie?"
- 13:53 Carragher: "Bodo-Inter uno schock, ma guardate il primo gol: forse dovremmo rispettarli di più"
- 13:38 Bodo/Glimt, Hogh: "Felice di aver aiutato la squadra. Tre gol sufficienti per passare il turno? Non lo so"
- 13:24 Darmian, sorriso a metà a Bodo: "Mi ha fatto piacere tornare in campo, ma non posso essere soddisfatto dopo un ko"
- 13:10 Hojlund: "Scudetto, l'Inter è molto avanti ma gli infortuni possono capitare a tutti. Su Bastoni ed Eriksen..."
- 12:56 Zilliacus: "Superstar dell'Inter surclassate dal Bodo. Quando provai a prendere il club dissi che..."
- 12:42 Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: Manganiello per Lecce-Inter, in sala VAR Paterna-Aureliano
- 12:35 Carlos Augusto: "A Lecce dovremo farci trovare pronti. Milan? Non portiamo a casa niente, se non vinciamo le nostre partite"
- 12:28 Sucic a UEFA.com: "Brutta notte per l'Inter, ma dobbiamo stare tranquilli e dare tutto nel match di ritorno"
- 12:14 Chivu vede il lato positivo dopo la sconfitta di Bodo: "Per come ci abbiamo provato credo sia la strada giusta"
- 12:00 LAUTARO out FINO alla SOSTA? Ansia ZIELO: è EMERGENZA. FAVORE dal COMO, dibattito SCUDETTO-CHAMPIONS
- 11:45 Julio Cesar: "Sommer incolpevole sul primo gol del Bodo. Ecco cosa avrebbe potuto fare sul secondo"
- 11:30 Angolo Tattico di Bodo/Glimt-Inter - Darmian alto a destra chiude l’azione, Hauge e Fet sovrappongono
- 11:16 CdS - Serataccia Inter: non è bastato nemmeno il fattore Pio Esposito
- 11:02 Henry: "Inter? La situazione del calcio italiano è questa. E gli ultimi risultati del Bodo..."
- 10:48 CdS - Inter, dalla Norvegia due pessime notizie. Consola il pari del Milan
- 10:34 Costacurta critico col campo del Bodo/Glimt: "Non difendo l'Inter, ma qui si fa un altro calcio"
- 10:20 Polemiche anche in Milan-Como: Saelemaekers graziato dal rosso, espulso Allegri. Lite tra tecnici in zona stampa
- 10:06 Carlos Augusto: "Nel secondo tempo presi due gol su due occasioni. Ma c'è ancora il ritorno"
- 09:52 Darmian: "E' ancora tutto aperto. Inter-Juve archiviata, non penso che..."
- 09:38 Pagelle TS - Male tutta la difesa e gli interni di centrocampo. Thuram, ingresso impalpabile
- 09:24 TS - Inter, disfatta in Norvegia. L'eliminazione sarebbe una macchia perché...
- 09:10 Pagelle CdS - Darmian ok, Esposito non basta, Mkhitaryan 4,5
- 08:56 Moviola GdS - Forti dubbi sulla rete dell'1-1 di Esposito
- 08:42 Pagelle GdS - Esposito il migliore, Lautaro e Darmian si salvano, poi solo insufficienze. Il peggiore è Mkhitaryan, flop Chivu
- 08:28 GdS - Lautaro ko: Chivu pessimista. E pure Zielinski è uscito malconcio...
- 08:16 Esposito unica luce in una notte di tempesta artica. Chivu torna da Bodo con pensieri in più e Lautaro in meno
- 08:00 GdS - L'Inter scivola su un campo inaccettabile: ko esagerato. Aveva ragione Mourinho...
- 07:30 La Lega Calcio boccia il ddl sull'azionariato popolare: "Rischio di evidenti effetti negativi"
- 00:08 videoBodo-Inter 3-1, Tramontana: "Al ritorno servirà una mezza impresa senza Lautaro. Lo perderemo per tanto tempo"
- 00:00 Meno male che Nico c'è
- 23:58 Bodo/Glimt, Knutsen a sorpresa a Prime: "Partita non perfetta, siamo stati anche fortunati nel risultato"
- 23:55 Bodo/Glimt-Inter, la moviola - Siebert applica un metro permissivo. VAR decisivo nel gol di Esposito
- 23:51 Sky - Inter in ansia per Lautaro: fissato il giorno degli esami strumentali
- 23:51 Bodo/Glimt, Hauge a Prime: "Gol all'Inter da ex milanista? Sempre bello segnare, è stato emozionante"
- 23:50 Sucic a Prime Video: "Brutta serata ma questo è il calcio. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta"
- 23:50 Chivu in conferenza: "Guadagnati punti in campionato? Pensiamo a noi: prima al Lecce, poi al ritorno col Bødo"
- 23:49 Chivu a ITV: "Dobbiamo leccarci le ferite e pensare alla prossima. Ecco cosa dirò ai ragazzi"
- 23:45 Kasper Høgh Player of the Match, il panel UEFA: "Partita generosa, con due assist e un gol"
- 23:41 Milan, Allegri: "L'Inter ha numeri impressionanti, guardo il +8 dalla quinta. Poi nel calcio non si sa mai"
- 23:36 Chivu a Sky: "Adattarsi a condizioni del genere non è stato facile, ma è tutto aperto. Lautaro? Per me lo perdiamo per un po'"
- 23:36 Sucic a ITV: "Dobbiamo analizzare gli errori per non ripeterli, restiamo calmi al ritorno"
- 23:31 Darmian a ITV: "È stato un periodo difficile, mi metto a disposizione. È ancora tutto aperto"
- 23:30 Chivu a Prime: "Lautaro, infortunio abbastanza serio. E ci sono altri giocatori che dobbiamo valutare domani"
- 23:25 Esposito a ITV: "Dopo un ko per 3-1 non è il caso di concentrarsi sul mio gol. A San Siro fondamentale il tifo"
- 23:25 Champions League - Fuochi d'artificio e 3-3 tra Brugge e Atlético Madrid. Bayer Leverkusen corsaro ad Atene
- 23:16 Darmian a Prime Video: "Tutto aperto per la qualificazione, ora analizziamo gli errori commessi"
- 23:12 Mezzo sorriso per l'Inter da San Siro, Milan bloccato sull'1-1 dal Como: nerazzurri a +7 su Allegri
- 23:11 Darmian a Sky: "Ko che fa male, ma abbiamo ancora 90' da giocare e faremo di tutto per ribaltare il risultato"
- 23:11 Lautaro out dopo 60 minuti: affaticamento al polpaccio, nelle prossime ore ci saranno gli esami
- 23:09 Bodo/Glimt-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:05 Pio Esposito a Sky: "Bodo molto forte in casa, il nostro approccio era stato positivo. Lautaro? Spero nulla di grave"
- 23:05 Esposito a Prime: "Il 3-1 ci ha dato la botta finale, ma la rimonta è fattibile. Non sono contento della mia prestazione"
- 22:58 Nel gelo artico l'Inter scherza col fuoco: secondo tempo senza benzina, il Bodo/Glimt ringrazia e vince 3-1
- 22:57 Bodo/Glimt-Inter, le pagelle - Darmian aggiunge pepe, Acerbi dai due volti. Mediana insufficiente
- 22:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di BODO GLIMT-INTER: COMMENTI, ANALISI e PAGELLE