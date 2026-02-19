Il boato di un San Siro sold out per il Derby d'Italia tra Inter e Juventus non è stato scatenato solo dalle azioni di gioco, ma da un momento destinato a restare scolpito nella memoria collettiva dei tifosi. L’abbraccio tra Roberto Baggio e Adriano, due miti assoluti del calcio mondiale, ha letteralmente fermato il tempo, facendo il giro dei media nazionali e internazionali e portando l'intero stadio ad alzarsi in un applauso scrosciante per questi campioni che hanno fatto della passione il valore cardine della propria carriera.

Un incontro straordinario che ha visto Betsson.sport, in qualità di Match Sponsor della sfida, agire come vero e proprio motore dell'iniziativa: è stata infatti la piattaforma di infotainment a curare il ritorno a San Siro di entrambe le legend, rendendo possibile il ricongiungimento tra il “divin codino”, Roberto Baggio ed il carisma dell'Imperatore Adriano per fondere il prestigio del passato nerazzurro con la forza del presente. Le due leggende, invitate da Betsson Sport, hanno illuminato il pre-partita firmando maglie e incontrando i fan, trasformando l'attesa del match in un racconto di pura passione sportiva che è andato ben oltre i novanta minuti di gioco.

L’accoglienza riservata a Roberto Baggio è culminata in un momento istituzionale di grande prestigio: il presidente Giuseppe Marotta ha infatti sfruttato l'occasione per consegnare al fuoriclasse una maglia ufficiale dell'Inter, un gesto che ha sancito l'unione tra la memoria storica del club e le attività portate in campo da Betsson Sport come Official Main Sponsor.

La magia di questo incontro è stata inoltre il volano per un gesto di grande valore sociale. La piattaforma ha infatti ufficializzato una donazione all’associazione ASD Sporting 4E, la realtà che dal 1996 gestisce la squadra di calcio paralimpico e sperimentale degli Inter Special, promuovendo lo sport come strumento di integrazione e crescita personale. Questo intervento inaugura il percorso di attività sociali di Betsson.sport sulla piazza di Milano, confermando l'attenzione costante che il brand pone verso le realtà locali che si battono ogni giorno per rendere lo sport accessibile a tutti quanti.