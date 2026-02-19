Pessimi voti nelle pagelle del Corriere dello Sport per gli interisti ieri usciti "ghiacciati" in tutti i sensi dal campo del Bodo/Glimt.

Chivu (all.) 5 Costretto dal calendario a mescolare le carte anche stavolta, rimedia comunque un buon approccio, ma paga a caro prezzo la flessione della ripresa. E torna a casa con le dita incrociate per le condizioni di Lautaro.

Sommer 5,5 Raccoglie tre volte la palla dal sacco senza riuscire ad opporsi.

Akanji 5 Spostato a destra per una notte non garantisce la stessa solidità di sempre. Sul 2-1 in particolare lascia troppo spazio al suo uomo.

Acerbi 5,5 Torna titolare nella trasferta europea. Lo spilungone che si trova di fronte gli dà gran filo da torcere.

Bastoni 5 Subito in campo dal primo minuto per provare a mettersi alle spalle la bufera degli ultimi giorni, ma la prestazione non è all’altezza. Messo fuori causa dalla giocata di Høgh sul gol del vantaggio norvegese.

Darmian 6 A metà febbraio arriva per lui finalmente la prima da titolare in stagione e sfiora la gioia personale con un tiro che s’infrange sul palo. Garantisce comunque buon dinamismo.

Luis Henrique (31’ st) sv

Mkhitaryan 4,5 Le fiammate della mediana del Bodø lo colgono di sorpresa. Troppo impreciso rispetto al solito: rallenta la manovra e agevola le avanzate degli avversari.

Zielinski (31’ st) sv

Barella 5,5 Spostato in cabina di regia permette a Zielinski di tirare il fiato. Imbeccato da Lautaro si divora un gol da ottima posizione. Nel cercare le geometrie si lascia talvolta prendere dalla frenesia.

Diouf (45’ st) sv

Sucic 5 Meno dinamico del solito, finisce per intestardirsi in iniziative personali che non portano frutto.

Carlos Augusto 5,5 Crea un paio di problemi alla retroguardia norvegese. Gli manca però continuità.

P. Esposito 6,5 La zampata provvidenziale aveva rimesso l’Inter in carreggiata prima dei gol norvegesi nella ripresa. Timbra il cartellino anche stavolta, ma non basta.

Bonny (31’ st) sv

Lautaro 5,5 Un tacco per Barella e il palo a inizio ripresa sono le uniche giocate in una gara povera di spunti. Esce dopo aver avvertito un fastidio procurando un brivido a Chivu.

Thuram (16’ st) 5,5 Non un impatto tale sul match da cambiarne l’inerzia.