Il pareggio del Milan di ieri sera al Meazza contro il Como ha portato a 7 punti il divario tra l'Inter e i rossoneri, un margine che secondo qualcuno rappresenta la fine dei sogni scudetto per i secondi in classifica. I messaggi criptici su Instagram si prestano spesso a diverse interpretazioni, però quello pubblicato nelle scorse ore da Leao sembra proprio un messaggio a chi ha smesso di crederci: "Non è uno sprint, ma una maratona".

Il portoghese dunque non vuole mollare, sostenendo che il percorso è ancora lungo e lo Scudetto è ancora possibile per il Milan.