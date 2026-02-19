L’Inter crolla nel gelo di Bodø, impietrita in un secondo tempo dove i padroni di casa vanno al doppio della velocità, con ribaltamenti di gioco rapidi e precisi e una condizione atletica invidiabile per 90 minuti. I nerazzurri dopo un primo tempo di costruzione soprattutto sugli esterni, rientra in campo con un piglio troppo sonnolento e, gelata dalle ripartenze fulminee dei norvegesi, non riesce più a riprendersi.
Il Bodø/Glimt parte meglio nei primi venti minuti. Lascia il possesso all’Inter ma aggredisce alto uomo su uomo e cerca subito la verticalità, sfruttando la qualità di Hauge e Fet sulla sinistra. È da quella fascia che partono i maggiori pericoli per l’Inter. I padroni di casa sfruttano bene anche le geometrie e i tempi di gioco di Berg, playmaker che a due tocchi si libera di palla e marcatura di Barella, aprendo spazi per i compagni che si inseriscono centralmente. Il Bodø surclassa l’Inter proprio nella zona centrale del campo. I tre centrocampisti nerazzurri non riescono a trovare le giuste linee di passaggio e le giuste distanze e devono spesso rincorrere senza palla le folate d’attacco norvegesi, che portano tanti uomini uno vicino all’altro al limite dell’area di rigore.
L’Inter prova a costruire da destra con Darmian che sale spesso ed é l’uomo dimenticato dal Bodø, pronto a chiudere l’azione. Anche Sucic avanza e prova a legare il gioco da trequartista, aiutato da Lautaro che scende a prendere palla. L’Inter prova poi coi lanci lunghi dalla difesa a scavalcare il centrocampo e appoggiarsi direttamente a Pio Esposito che spesso lotta con entrambi i centrali Gundersen e Bjortuft.
Nel secondo tempo il Bodo alza i giri del motore e alza di 10 metri la linea di pressione. L’aggressività è massima. E quando hanno la palla, Hauge e compagni trovano sempre la linea di passaggio più vicina. La squadra si muove in blocco unico e armonia con e senza palla. Invece l’Inter si disunisce e le distanze tra i reparti si allungano. I nerazzurri non riescono più a comandare il gioco nè a ribaltare l’azione, infreddoliti dal gelo artico che cala su di loro e sul loro gioco.
Autore: Riccardo Despali / Twitter: @RiccardoDespali
Altre notizie - Angolo tattico
Altre notizie
- 16:00 Akanji volta pagina: "Non abbiamo fatto bene a Bodo, ma abbiamo la possibilità di riprenderci al ritorno"
- 15:46 CdS - L'Inter si fa forza dei numeri in vista del Lecce. Ma quante incognite per Chivu!
- 15:32 Capello non ha dubbi: "Il Bodo mi ha sorpreso, ma al ritorno l'Inter si trasformerà"
- 15:18 Giudice Sportivo, il Milan perde Allegri per un turno. Stop anche per Nico Paz: niente Juventus
- 15:02 Borja Valero: "Sul sintetico il calcio è diverso. Ma non deve essere una scusante per l'Inter"
- 14:49 Chivu dopo Bodo-Inter 3-1: "Due gol di scarto, è tutto aperto. Turnover? Necessario, giochiamo ogni tre giorni"
- 14:35 Cassano: "Tonali e Barella scarsi. Inzaghi ha fatto disastri, Chivu andrà all'estero. Allegri è l'anticalcio"
- 14:21 Milan, Allegri: "Scudetto, dobbiamo essere realisti. Inter ko col Bodo? In campionato rimane nettamente favorita"
- 14:07 Il Podcast di FcIN - Bodo-Inter 3-1, l'analisi di Andrea Bosio: "Vale la pena investirci ancora energie?"
- 13:53 Carragher: "Bodo-Inter uno schock, ma guardate il primo gol: forse dovremmo rispettarli di più"
- 13:38 Bodo/Glimt, Hogh: "Felice di aver aiutato la squadra. Tre gol sufficienti per passare il turno? Non lo so"
- 13:24 Darmian, sorriso a metà a Bodo: "Mi ha fatto piacere tornare in campo, ma non posso essere soddisfatto dopo un ko"
- 13:10 Hojlund: "Scudetto, l'Inter è molto avanti ma gli infortuni possono capitare a tutti. Su Bastoni ed Eriksen..."
- 12:56 Zilliacus: "Superstar dell'Inter surclassate dal Bodo. Quando provai a prendere il club dissi che..."
- 12:42 Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: Manganiello per Lecce-Inter, in sala VAR Paterna-Aureliano
- 12:35 Carlos Augusto: "A Lecce dovremo farci trovare pronti. Milan? Non portiamo a casa niente, se non vinciamo le nostre partite"
- 12:28 Sucic a UEFA.com: "Brutta notte per l'Inter, ma dobbiamo stare tranquilli e dare tutto nel match di ritorno"
- 12:14 Chivu vede il lato positivo dopo la sconfitta di Bodo: "Per come ci abbiamo provato credo sia la strada giusta"
- 12:00 LAUTARO out FINO alla SOSTA? Ansia ZIELO: è EMERGENZA. FAVORE dal COMO, dibattito SCUDETTO-CHAMPIONS
- 11:45 Julio Cesar: "Sommer incolpevole sul primo gol del Bodo. Ecco cosa avrebbe potuto fare sul secondo"
- 11:30 Angolo Tattico di Bodo/Glimt-Inter - Darmian alto a destra chiude l’azione, Hauge e Fet sovrappongono
- 11:16 CdS - Serataccia Inter: non è bastato nemmeno il fattore Pio Esposito
- 11:02 Henry: "Inter? La situazione del calcio italiano è questa. E gli ultimi risultati del Bodo..."
- 10:48 CdS - Inter, dalla Norvegia due pessime notizie. Consola il pari del Milan
- 10:34 Costacurta critico col campo del Bodo/Glimt: "Non difendo l'Inter, ma qui si fa un altro calcio"
- 10:20 Polemiche anche in Milan-Como: Saelemaekers graziato dal rosso, espulso Allegri. Lite tra tecnici in zona stampa
- 10:06 Carlos Augusto: "Nel secondo tempo presi due gol su due occasioni. Ma c'è ancora il ritorno"
- 09:52 Darmian: "E' ancora tutto aperto. Inter-Juve archiviata, non penso che..."
- 09:38 Pagelle TS - Male tutta la difesa e gli interni di centrocampo. Thuram, ingresso impalpabile
- 09:24 TS - Inter, disfatta in Norvegia. L'eliminazione sarebbe una macchia perché...
- 09:10 Pagelle CdS - Darmian ok, Esposito non basta, Mkhitaryan 4,5
- 08:56 Moviola GdS - Forti dubbi sulla rete dell'1-1 di Esposito
- 08:42 Pagelle GdS - Esposito il migliore, Lautaro e Darmian si salvano, poi solo insufficienze. Il peggiore è Mkhitaryan, flop Chivu
- 08:28 GdS - Lautaro ko: Chivu pessimista. E pure Zielinski è uscito malconcio...
- 08:16 Esposito unica luce in una notte di tempesta artica. Chivu torna da Bodo con pensieri in più e Lautaro in meno
- 08:00 GdS - L'Inter scivola su un campo inaccettabile: ko esagerato. Aveva ragione Mourinho...
- 07:30 La Lega Calcio boccia il ddl sull'azionariato popolare: "Rischio di evidenti effetti negativi"
- 00:08 videoBodo-Inter 3-1, Tramontana: "Al ritorno servirà una mezza impresa senza Lautaro. Lo perderemo per tanto tempo"
- 00:00 Meno male che Nico c'è
- 23:58 Bodo/Glimt, Knutsen a sorpresa a Prime: "Partita non perfetta, siamo stati anche fortunati nel risultato"
- 23:55 Bodo/Glimt-Inter, la moviola - Siebert applica un metro permissivo. VAR decisivo nel gol di Esposito
- 23:51 Sky - Inter in ansia per Lautaro: fissato il giorno degli esami strumentali
- 23:51 Bodo/Glimt, Hauge a Prime: "Gol all'Inter da ex milanista? Sempre bello segnare, è stato emozionante"
- 23:50 Sucic a Prime Video: "Brutta serata ma questo è il calcio. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta"
- 23:50 Chivu in conferenza: "Guadagnati punti in campionato? Pensiamo a noi: prima al Lecce, poi al ritorno col Bødo"
- 23:49 Chivu a ITV: "Dobbiamo leccarci le ferite e pensare alla prossima. Ecco cosa dirò ai ragazzi"
- 23:45 Kasper Høgh Player of the Match, il panel UEFA: "Partita generosa, con due assist e un gol"
- 23:41 Milan, Allegri: "L'Inter ha numeri impressionanti, guardo il +8 dalla quinta. Poi nel calcio non si sa mai"
- 23:36 Chivu a Sky: "Adattarsi a condizioni del genere non è stato facile, ma è tutto aperto. Lautaro? Per me lo perdiamo per un po'"
- 23:36 Sucic a ITV: "Dobbiamo analizzare gli errori per non ripeterli, restiamo calmi al ritorno"
- 23:31 Darmian a ITV: "È stato un periodo difficile, mi metto a disposizione. È ancora tutto aperto"
- 23:30 Chivu a Prime: "Lautaro, infortunio abbastanza serio. E ci sono altri giocatori che dobbiamo valutare domani"
- 23:25 Esposito a ITV: "Dopo un ko per 3-1 non è il caso di concentrarsi sul mio gol. A San Siro fondamentale il tifo"
- 23:25 Champions League - Fuochi d'artificio e 3-3 tra Brugge e Atlético Madrid. Bayer Leverkusen corsaro ad Atene
- 23:16 Darmian a Prime Video: "Tutto aperto per la qualificazione, ora analizziamo gli errori commessi"
- 23:12 Mezzo sorriso per l'Inter da San Siro, Milan bloccato sull'1-1 dal Como: nerazzurri a +7 su Allegri
- 23:11 Darmian a Sky: "Ko che fa male, ma abbiamo ancora 90' da giocare e faremo di tutto per ribaltare il risultato"
- 23:11 Lautaro out dopo 60 minuti: affaticamento al polpaccio, nelle prossime ore ci saranno gli esami
- 23:09 Bodo/Glimt-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:05 Pio Esposito a Sky: "Bodo molto forte in casa, il nostro approccio era stato positivo. Lautaro? Spero nulla di grave"
- 23:05 Esposito a Prime: "Il 3-1 ci ha dato la botta finale, ma la rimonta è fattibile. Non sono contento della mia prestazione"
- 22:58 Nel gelo artico l'Inter scherza col fuoco: secondo tempo senza benzina, il Bodo/Glimt ringrazia e vince 3-1
- 22:57 Bodo/Glimt-Inter, le pagelle - Darmian aggiunge pepe, Acerbi dai due volti. Mediana insufficiente
- 22:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di BODO GLIMT-INTER: COMMENTI, ANALISI e PAGELLE
- 22:50 Bodo/Glimt-Inter, Fischio Finale - Notte da gufi, più che da lupi: Chivu crolla in Norvegia, l'unico spiraglio di luce arriva da San Siro
- 20:46 Champions League, al Newcastle il primo set: Qarabag maltrattato 6-1 in casa, poker di Gordon
- 20:42 Marotta a Prime: "Bastoni? Pagina da chiudere. Champions per noi un orgoglio, spero passino tutte le italiane"
- 20:35 Marotta a Sky: "Calcio italiano in processo involutivo da anni, ma con Oaktree siamo fortunati. Su Stankovic..."
- 20:22 Chivu a Prime Video: "Il campo non deve impensierirci. Si gioca su due partite, dobbiamo fare di tutto per passare"
- 20:12 Mkhitaryan a Sky: "Per loro è la partita della vita? Anche per noi. La vittoria sulla Juve ci ha dato più fiducia"