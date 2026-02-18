Potrebbe essere giustamente orgoglioso Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, che si presenta ai microfoni di Prime Video parla della prova dei suoi ragazzi che dopo Manchester City e Atletico Madrid si sono presi anche lo scalpo dell'Inter. Eppure, il tecnico norvegese a sorpresa parla di "match non giocato in maniera perfetta" dal gruppo giallonero. "Sono serio, siamo stati fortunati nel risultato, dobbiamo sistemare ancora delle cose. Abbiamo segnato effettivamente tre ottimi gol ma siamo stati un po' fortunati. Ora non vediamo l'ora di giocare la prossima, ma sarà difficile".