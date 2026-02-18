"La squadra ci ha provato, ha avuto un bell'atteggiamento. Abbiamo perso dei palloni e in transizione abbiamo pagato dazio. Nonostante le difficoltà, ci abbiamo provato, non voglio usare scuse. Non posso rimproverare l'atteggiamento ai miei, siamo rimasti sorpresi dalle loro transizioni fatte bene". Lo ha detto Cristian Chivu, parlando ad Amazon Prime Video, dopo Bodo/Glimt-Inter 3-1.

Come si riparte?

"Dobbiamo vedere come siamo messi, tra tre giorni giochiamo a Lecce e poi avremo tempo di pensare al ritorno".

Quanta paura ha di perdere Lautaro?

"Lautaro lo abbiamo perso, si è fatto male. Ma ci sono altri giocatori che hanno dei problemi, li valuteremo domani. Lautaro si è fatto male, è un infortunio abbastanza serio".

E' mancata la cattiveria sull'uomo con la palla.

"Abbiamo chiesto pressione sul portatore, il problema non è stato quello. Il problema sono stati i palloni persi in transizione, siamo rimasti scoperti nelle preventive. Loro sono veloci, qualitativi, sterzano meglio in questo campo. Non è una scusa, abbiamo avuto quell'occasione sull'1-1 che potevamo gestirla meglio o avere un po' di fortuna. Poi nel giro di pochi minuti abbiamo preso due gol identici".

Quanto si è complicata la qualificazione?

"E' tutto aperto, c'è il ritorno. Sapevamo che loro in ripartenza potevano farci male. Ce la giocheremo per passare il turno".