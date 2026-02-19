Autore di una prestazione maiuscola, suggellata dal gol che ha regalato il definitivo 3-1 al Bodo/Glimt, Kasper Høgh ha parlato così del successo dei norvegesi contro l'Inter a UEFA.com: "Mi sento benissimo, sono semplicemente grato di giocare in questa squadra. Ovviamente sono felice di aver potuto aiutare la squadra facendo un assist e segnando un gol. Qualificazione? Non lo so, pensiamo un giorno alla volta", le parole dell'attaccante danese.