Alessandro Costacurta, ospite dello studio Champions di Sky Sport, muove pesanti critiche al campo di gioco del Bodo/Glimt, che a suo dire condiziona troppo il rendimento di chi non è abituato: "Non voglio difendere l'Inter, ma questo non è calcio, è un altro sport. Lì hanno perso anche Manchester City e Atletico Madrid. Non ci penserei troppo a questa partita, continuo a dire che il campo è troppo diverso. È vero che la Juventus ci ha vinto, ma in un momento nel quale loro erano a fine stagione. Le tre gare delle italiane in Champions sono state tutte strane per motivi diversi, anche se è da un po' di tempo che diciamo che ci sono squadre più forti che viaggiano a ritmi diversi".