"C'è rimpianto e rammarico per non aver raccolto una vittoria che, a mio avviso, sarebbe stata clamorosamente meritata". Parlando in conferenza stampa, Stefano Vecchi non ha usato giri di parole per inquadrare la partita pareggiata dall'Inter Under 23 sul campo dell'Ospitaletto, un 2-2 che lascia l'amaro in bocca per come è maturato, visto che i nerazzurri si sono fatti recuperare due volte.

"Ho visto una buona gara, purtroppo paghiamo delle ingenuità che sono fisiologiche per l'età che abbiamo - ha spiegato Vecchi -. Ma se abbiamo l'ambizione di fare un campionato migliore di quello che stiamo facendo o una carriera migliore della Serie C, questi ragazzi devono migliorare questo aspetto: gli episodi fanno la differenza".

Vecchi, infine, ha svelato il motivo per il quale ha chiesto l'intervento del FVS dopo il 2-2 dei padroni di casa: "C'è un fallo su Alexiou, non so se l'arbitro abbia visto le immagini giuste, ma dalla nostra telecamera tattica abbiamo visto che c'era un fallo su Alexiou al limite dell'area: ha la bocca aperta e non si fa male da solo. C'è un blocco falloso e non so se Alexiou dovrà mettere dei punti".