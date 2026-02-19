Nulla è perduto dopo il ko di Bodo per l'Inter che conta di ribaltare il risultato a San Siro martedì sera per guadagnarsi un posto agli ottavi di finale di Champions League. Come sottolineato da Cristian Chivu a CBS Sports Golazo, a margine del 3-1 dell'Aspmyra Stadion: "Per prima cosa, dobbiamo congratularci con loro perché hanno giocato una grande partita, ci hanno creato problemi con le transizioni, con la velocità e con la qualità quando perdevamo la palla - l'analisi del tecnico romeno -. E' un peccato, ma è ancora tutto aperto. Abbiamo ancora una partita a Milano in cui giocarci le nostre chance. Loro giocano sempre bene in casa, per noi era qualcosa di nuovo: si può vedere anche il rimbalzo della palla, ma non è una scusa. Nel primo tempo eravamo in partita, abbiamo avuto le nostre occasioni. Poi hanno segnato, siamo riusciti a pareggiare e potevamo anche andare in vantaggio. Quindi abbiamo preso due gol identici in 3'".

Qualche titolare è rimasto a riposo.

"Giochiamo ogni tre giorni, non abbiamo avuto modo di riposare come ha potuto fare il Bodo. Abbiamo bisogno di ruotare i giocatori per far sì che tutti siano al 100% della loro forma: ecco perché ho deciso così. Ma lo facciamo da inizio stagione, ho una squadra con tanti giocatori di qualità che stanno facendo il loro meglio per essere parte di questo gruppo".

Che partita sarà al ritorno?

"Tutto è ancora aperto, ci sono solo due gol di scarto. Dovremo fare del nostro meglio per fare quello che dobbiamo per qualificarci".