"Sappiamo che le squadre hanno trovato difficoltà qui nelle ultime partite e anche noi le abbiamo trovate. Eravamo pari e poi nelle due occasioni create loro hanno segnato. Ma ci sono due partite e avremo il ritorno in casa, per cui penso che potremo andare avanti". E' il commento di Carlos Augusto ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta dell'Inter in casa del Bodo Glimt.