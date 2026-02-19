Matteo Darmian analizza ai microfoni di Sportitalia la partita giocata ieri sera dall'Inter in casa del Bodo Glimt. "Dovremo analizzare quanto fatto, è un risultato negativo ma la mia sensazione è che sia ancora tutto aperto. Dovremo fare sicuramente meglio al ritorno e ci prepareremo nel migliore dei modi".

"Si è parlato troppo di altro? No, non credo. Siamo abbastanza maturi per concentrarci su quello che ci aspettava e quello che è successo sabato penso sia stato archiviato abbastanza velocemente e niente dal giorno dopo abbiamo pensato a questa gara. Sapevamo delle difficoltà e si è dimostrata una partita difficile, ma guardiamo avanti in maniera positiva".