"Non è bastato nemmeno il fattore Pio Esposito. Nel gelo di Bodø l’attaccante interista ha trovato il suo settimo centro stagionale, quello che era valso il momentaneo pareggio, ma per la prima volta in stagione l’Inter ha perso quando lui è andato a segno". Così il Corsport sottolinea la serataccia nerazzurra in Norvegia, nonostante la rete del giovane virgulto.

Tra i più positivi e vivi Esposito, richiamato in panchina a un quarto d'ora dalla fine anche per preservarlo in vista dei prossimi impegni. "Se non altro Pio Esposito può essere soddisfatto per la nuova chance sfruttata con una rete, visto che per la prima volta in questa stagione è andato a segno per due gare di fila - si legge -. L’aveva fatto sabato scorso contro la Juve e l’ha rifatto ieri sera in Norvegia, oltre al fatto che nel complesso in poco più di un mese abbia colpito gli avversari già quattro volte". E ora, con Lautaro che dovrà stare forzatamente a riposo per un po', il suo apporto diventa ancor più importante.