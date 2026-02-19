Grazie al gol segnato ieri in Bodo/Glimt-Inter, Francesco Pio Esposito, a 20 anni e 235 giorni, è diventato il secondo marcatore nerazzurro più giovane della storia nella fase a eliminazione diretta della Champions League dopo Obafemi Martins. Lo riporta Opta

Sezione: Stats / Data: Gio 19 febbraio 2026 alle 17:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
