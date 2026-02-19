Thomas Zilliacus, il magnate che provò a prendere l'Inter durante l'era Suning, è intervenuto su X dopo la vittoria del Bodo Glimt sull'Inter. "Quando due anni fa ho provato ad acquistare l'Inter, mi è stato chiesto quali giocatori avrei comprato. Ho detto che molte stelle affermate sono sopravvalutate e che nuove stelle si potevano trovare, ad esempio, in Scandinavia. La scorsa notte mi ha dato ragione. Il Bodö/Glimt ha surclassato le superstar dell'Inter. Il calcio è lavoro di squadra e dedizione, non soldi".

