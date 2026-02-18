Poche parole per il centrocampista dell’Inter Petar Sucic, amareggiato dal risultato finale contro il Bodo/Glimt: “Devo rivedere il match e provare ad analizzarlo - ha esordito a Inter TV -, dobbiamo capire gli errori e cercare di non ripeterli al ritorno. Dobbiamo essere più attenti in difesa e più cinici in zona gol. Non dobbiamo trovare scuse, siamo l’Inter e dobbiamo dare il massimo. Poi il campo era uguale per loro e per noi”.

Ora il ritorno al Meazza.

“Abbiamo il ritorno in casa, dobbiamo cercare di stare calmi, di ribaltare la gara e andare al prossimo turno”.