"Se guardo più il -7 dall'Inter o +8 dalla quinta? Il +8 dalla quinta". Lo dice Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, intervistato da Sky Sport dopo il pareggio casalingo contro il Como: "L'Inter ha numeri impressionanti, su 25 partite ha fatto 20 vittorie e un pari. Noi dobbiamo pensare a fare punti e ad allontanarci il più possibile dalla quinta. Poi nel calcio non si sa mai: fai due pareggi o due le vinci e sei punto e a capo. È il bello del calcio".