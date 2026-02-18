Terna arbitrale olandese per Inter-Betis Siviglia, sfida valida per gli ottavi di finale di Youth League, in programma martedì 24 febbraio, a Interello, con fischio d'inizio alle ore 14. Dirigerà l'incontro Joey Kooij, coadiuvato da Dyon Fikkert e Murat Kücükerbir. L'italiano Valerio Crezzini svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. 

Sezione: Giovanili / Data: Mer 18 febbraio 2026 alle 18:34
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print