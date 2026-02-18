Cristian Chivu interviene a Prime Video nelle ore immediatamente precedenti a Bodo Glimt-Inter. "Una sfida su andata e ritorno in cui bisogna mettercela tutta per passare il turno consapevoli del fatto che giocare qui non è semplice, è la prima e bisogna essere maturi. Sono due gare fondamentali. Sarà difficile per il campo sintetico, il clima, per la velocità del campo che cambia molto. Di qui la scelta di fare l'allenamento ufficiale qui per abituarsi un po' a tutto. Sappiamo dell'importanza della partita e dobbiamo essere preparati ad accettare qualsiasi condizione che a volte non sarà favorevole".

"Abbiamo quel che meritiamo - sostiene ancora Chivu -, non siamo stati in grado di fare meglio in qualche partita. Ci mancava un punto. Abbiamo come ambizione gli ottavi e faremo di tutto per esserci. Abbiamo recuperato energie dopo la Juve sperando di non averne consumate troppe. Sappiamo che è un'altra competizione dove bisogna essere al 100%. Bastoni? Ho presentato quel che avevo visto in campo. Se ho offeso o se Spalletti pensa che ho sbagliato potrei chiedere scusa ma non volevo mettere Kalulu in difficoltà. Io ho detto quel che si vede in una dinamica a mille all'ora, se allunghi il braccio e sei ammonito rischi di mettere in condizione l'arbitro di prendere decisioni che a volte non sono favorevoli".