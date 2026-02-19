Intervistato da Mundo Deportivo, il difensore del Barcellona Pau Cubarsí è stato solleticato sui rumors a proposito dell'interesse del Barça per il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni.

È stato fatto il nome di Bastoni per il Barça. Cosa ne pensi di questo giocatore? Pensi che potrebbe integrarsi nel Barcellona?

"Sì, è un difensore centrale spettacolare. L'ho visto giocare solo poche volte, ma sappiamo tutti a che livello è. Ma questo dipende dagli attaccanti. Penso che abbiamo difensori centrali spettacolari e siamo molto contenti del lavoro che facciamo tutti in difesa".