Nel tour di interviste con le tv dopo Bodo/Glimt-Inter 3-1, Cristian Chivu si è soffermato anche davanti ai microfoni di UEFA.com ribadendo il concetto sulla prestazione che va oltre la serata nera già espresso altrove: "Peccato. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, abbiamo cercato di adattarci al meglio in quelle condizioni. Purtroppo abbiamo perso, ma per come ci siamo comportati e per come ci abbiamo provato, credo sia la strada giusta", le parole del tecnico romeno.