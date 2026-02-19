Nel tour di interviste con le tv dopo Bodo/Glimt-Inter 3-1, Cristian Chivu si è soffermato anche davanti ai microfoni di UEFA.com ribadendo il concetto sulla prestazione che va oltre la serata nera già espresso altrove: "Peccato. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, abbiamo cercato di adattarci al meglio in quelle condizioni. Purtroppo abbiamo perso, ma per come ci siamo comportati e per come ci abbiamo provato, credo sia la strada giusta", le parole del tecnico romeno. 

Sezione: Focus / Data: Gio 19 febbraio 2026 alle 12:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
