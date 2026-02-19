Negli studi di CBS Sports Golazo si commenta la vittoria del Bodo Glimt sull'Inter nell'andata dei playoff di Champions League. "Siete sorpresi? E' la situazione attuale del calcio italiano, sfortunatamente - dice Thierry Henry, che in Italia ha giocato con la Juventus -. Guardate i risultati recenti del Bodo. Sia in casa che in trasferta. Le squadre italiane sono così certe di rimontare al ritorno?".