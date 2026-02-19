Non solo Lautaro: l'Inter è in ansia anche per le condizioni di Zielinski, come rivela la Gazzetta dello Sport.

Ma andiamo con ordine. L'argentino è stato costretto al cambio ieri sera per un problema al polpaccio rimediato dopo un'ora di gioco. "Abbiamo perso Lautaro, il problema è serio", ha spiegato ieri Chivu dopo la gara. Lautaro effettuerà gli esami domani, un giorno prima della trasferta di Lecce che certamente salterà. "L’Inter sarà costretta a rinunciare al suo capocannoniere argentino. Quest’anno ha segnato 14 gol in campionato e quattro in Champions League. Aveva ritmi da annata 2023-24, quando chiuse da top scorer della Serie A con 24 squilli e campione d’Italia con la seconda stella", ricorda la rosea. Maledetto il sintetico di Bodo e il -11 gradi percepito ieri sera.

"Ora dobbiamo fare la conta perché abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Ci sono alcuni giocatori un po’ acciaccati e li valuteremo bene: non c’è solo Lautaro, anche altri hanno problemi", ha detto un accorato Chivu. Nello specifico, il riferimento è a Zielinski, uscito anche lui malconcio, come svela la rosea.