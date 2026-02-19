Andrea Soncin, CT della Nazionale femminile, ha diramato i nomi delle 27 convocate per le prime due partite di qualificazione al Mondiale 2027, in programma martedì 3 marzo (ore 18.15) con la Svezia allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria e sabato 7 marzo, anche qui con fischio d'inizio alle 18.15, al Romeo Menti di Vicenza. tornano in gruppo, dopo aver saltato la tournée americana di fine anno, Emma Severini e Barbara Bonansea, insieme a loro si rivedono anche Angelica Soffia e le due giocatrici dell'Inter Women Benedetta Glionna ed Elisa Polli, uniche due rappresentanti nerazzurre.

Questo l'elenco:

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D'Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).