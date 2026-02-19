Intervenendo a 'Cronache di Spogliatoio', l'ex centrocampista anche nerazzurro Borja Valero ha commentato il terreno sintetico su cui si è disputata Bodo/Glimt-Inter ieri sera: "Da professionista credo di aver giocato sul sintetico solo a Cesena. Ovvio che il calcio è diverso, soprattutto se non sei abituato. Però una squadra come l'Inter non può usarla come scusante, pur rimanendo un tema a cui non si può ovviare".