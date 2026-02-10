L'ex difensore di Inter e Tottenham Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore del Como Women, dove prende il posto di Stefano Sottili. Tramezzani si è legato al club lariano con un contratto fino al 2028: "Mi piace pensare al calcio come a un progetto, non solo nell’immediato ma anche in prospettiva. Il mio obiettivo è dare il massimo per far crescere il Club e le ragazze, costruendo insieme un percorso solido e duraturo. Aver vissuto e allenato all’estero mi ha permesso di sviluppare una mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women, con una proprietà straniera e una rosa composta da diverse calciatrici internazionali. Credo sia fondamentale condividere una visione comune e un’idea chiara di lavoro", le parole di presentazione di Tramezzani.